За паленой водкой начали следить из космоса

В список индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по инициативе Минфина добавили дополнительный двадцатый пункт.
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