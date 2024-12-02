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Парламентская газета

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За паленой водкой начали следить из космоса

За паленой водкой начали следить из космоса

В список индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по инициативе Минфина добавили дополнительный двадцатый пункт.

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