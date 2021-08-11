Что позволяет женщинам жить дольше мужчин: вывод ученых

Ни для кого не секрет, что представительницы прекрасного пола в среднем живут дольше, чем мужчины. В высокоразвитых странах ожидаемая продолжительность жизни для женщин составляет 82 года, а для представителей сильного пола - на 4 года меньше.
Ни для кого не секрет, что представительницы прекрасного пола в среднем живут дольше, чем мужчины. В высокоразвитых странах ожидаемая продолжительность жизни для женщин составляет 82 года, а для представителей сильного пола - на 4 года меньше.
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