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Владимирские новости

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В Суздальском районе ищут родственников погибшего в ВОв солдата

В Суздальском районе ищут родственников погибшего в ВОв солдата

Во Владимирской области разыскивают родных солдата погибшего во время Великой отечественной войны. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, майор милиции Михаил Дворников.

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