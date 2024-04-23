Робот помог оптимизировать отчетность в Комитете по госзаказу Петербурга

Трудоемкость процесса сократилась в два раза Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга и его подведомственное учреждение «Центр ценообразования, нормирования и мониторинга закупок» (ЦЦН) завершили тестирование программного робота, который помог оптимизировать процесс формирования и размещения отчетов о сметных ценах на строительные ресурсы.