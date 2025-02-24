В Бобруйске прошел главный кинопоказ документального фильма ´Обитель святой Евфросинии´.

В кинотеатре ´Товарищ´ Бобруйска состоялся главный кинопоказ документального фильма ´Обитель святой Евфросинии´, приуроченного к 900-летию Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке.
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