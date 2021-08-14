Позитив для оптимистовОбществоУ меня строгая мама и я устала от этого Помогите я устала от такого. Мне 17 лет я закончила школу в этом году.У меня строгая мама и я устала от этого.Вернуться к статье132НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьоксана оксанаОбычно вот у таких строгих родителей дочки и залетают от первого встречногоNatalyЕсть две опасных крайности в воспитании девочек, которые, тем не менее, широко используются в современном мире. - Одна из них звучит так: чтобы тебя любили, ты должна быть миленькой. Красивенькой, веселенькой, с длинными волосиками, с доброжелательной улыбочкой, в модном платьице. Ты должна нравиться окружающим, вызывать у них только положительные эмоции, быть удобной. Из миленьких девочек вырастают слишком озабоченные своей красотой женщины, которые уверены, что любить их могут только в весе 50 килограммов, только с длинными волосами, обожают шпильки и плачут из-за сломанного ногтя. Зрелость и уже тем более старость для них является настоящей трагедией – они просто не знают, что с ней делать. Из миленьких девочек вырастают миленькие женщины, которых на работе до пенсии зовут Олечками и Мариночками, редко ругают, но и не повышают, поскольку не воспринимают всерьез. Иногда из миленьких девочек вырастают неуверенные в себе женщины, которые согласны на любого кавалера, лишь бы пел ей в уши, что она самая красивая, читал ей чужие стихи и дарил стеклянные бусы. Из миленьких девочек вырастают женщины, которые беззвучно кричат: я миленькая, хорошенькая, удобненькая! Дайте-ка мне срочно вашей любви! - Другая убийственная стратегия звучит так: чтобы тебя любили, ты должна чего-то добиться. Заслужить уважение. Что-то из себя представлять. Казалось бы, это очень хорошая стратегия. Она обеспечивает высокие результаты и относительное спокойствие родителей – ведь девочка постоянно занята делом. Безо всякого понукания, сам по себе ребенок выходит на пятерки, на медали, получает первое, а потом и второе высшее образование. А потом еще профессиональную переподготовку и дополнительное образование. Получает свидетельство о повышении квалификации и профессиональный опыт. Постоянно проходит всякие мастерклассы, супервизии, переаттестации и лицензирования. Она довольно высоко забирается по социальной лестнице, может себя обеспечить, твердо стоит на ногах. С легким презрением она смотрит на Олечек и Мариночек, озабоченных проблемами сломавшегося ногтя. Поначалу кажется, что это вообще идеальная стратегия, но это только поначалу. На самом деле в глубине души такие женщины никогда не бывают довольны собой. Они двигаются от цели к цели быстрыми перебежками, не успев как следует рассмотреть сам путь. И в глубине души они уверены – все в этой жизни надо заслуживать. Все должно доставаться тяжелым трудом, постоянными усилиями, в том числе и любовь. Противный голосок постоянно шепчет им: кто ты без достижений? Никто? Этот же противный голосок спрашивает строго: а что ты можешь дать мужчине? Достаточно ли ты вкладываешь в отношения, чтобы тебя уважать? И может показаться, что эта женщина совсем другая, что она сделана из другого теста. Но на самом деле она делает тоже самое, только другими способами. Она говорит миру: вот моя очередная бумажка (должность, книжка). Я потрудилась сегодня лучше всех. Ну, теперь я уже достойна любви? Из первых часто получаются красивые девочки, вызывающие восхищение взрослых и получающие от жизни конфетки-бонусы, вроде частых приглашений в гости и на тусовки, большого количества друзей и знакомых, приятно щекочущих самолюбие поклонников. Из вторых получают успешные леди, добивающиеся высоких результатов в своем деле, и действительно приносящие пользу миру. Но женщины, которым везет в любви и в семейной жизни, вырастают из третей категории. Они вырастают из девочек, которых любили и принимали и успешными, и неуспешными, и красивыми, и некрасивыми. Любыми. За просто так. Любить просто так – не значит поддерживать в человеке плохое, не давать оценку его поступкам. Это значит избавить его от необходимости постоянно пытаться заслуживать любовь разными способами.СергейНаташа, не читай эту интернетную куйню, жизнь намного проще.СергейДевочек надо воспитывать когда они поперёк кровати вмещаются. А когда девочка уже выросла, поздно заниматься воспитанием.NatalyС моей точки зрения, у оголтелого запретительства есть три причины. Первая – человек сам тесно соприкасался с пороком, и на своей шкуре испытал манящую силу бездны. Больше всего ненавидят веселое застолье бывшие алкоголики. Фаст-фуд желают запретить в основном бывшие толстяки. А раздираемый страстями Клод Фролло в «Соборе Парижской богоматери» - наипервейшей поборник морали. Примерно по тем же причинам родители, имевшие, скажем так, бурную молодость, превращаются в строгих и угрюмых, вечно бурчащих «предков», пишущих петиции против невинных мультфильмов и доносы на популярных музыкальных исполнителей. Вторая причина запретительства, которое нельзя объяснить рациональными причинами, лежит в области тревожности. Когда хлопотливая мамочка запрещает подростку самому резать хлеб, потому что он, якобы, порежется, она обслуживает не подростка, а свой невроз. Ей до такой степени хочется контролировать все происходящее, что получается именно эффект совиных крыльев. С ним встретились многие хорошие люди, выращенные в гиперопекающих семьях. Они выходят в мир из-под стеклянного колпака, и подвергаются влиянию всех его опасностей разом, а не постепенно. Как человек, переболевший всеми детскими инфекционными заболеваниями в зрелом возрасте, я могу сказать, что это не лучшее решение. Есть еще одна причина, которая, как мне кажется, самая частая. Люди в большинстве своем внушаемы и не очень любят думать. Они, говоря психолого-психиатрическим языком, легко индуцируются. Повторяют вслед за другими. А если уж при этом есть шанс почувствовать себя лучше и выше других, «неправильных» граждан, то можно с уверенностью сказать, что запретительство пойдет в массы. Ведь с ним в качестве бонуса выдается непривычно большой запас нравственной правоты. Так вот и получается, что раскручивают маховик глупого запретительства порочные, распространяют его по родительским чатикам тревожные, бездумно поддерживают внушаемые. Это все производит легкий психотерапевтический эффект, но, увы, недолгий. Как защититься от первых, вторых и третьих? Думаю, при помощи возрастной психологии. Заточены на строгий режим, строгие правила и запреты совсем маленькие детки, до 5 лет. Без них они не чувствуют себя в безопасности. С готовностью рвутся в бой против запретов и авторитетов недалеко ушедшие от них подростки. И только взрослому человеку дадена свобода воли и моральный компас, с которым можно сверяться в затруднительных обстоятельствах.СергейМатери всегда ревнуют дочек к отцу, как бы мать не вылезала из кожи, а дочка любит больше отца.Natalyну, ты ещё тут про инцест песню заведи)))всё старикашку какашку Фрейда забыть не можешь?Любовь между детьми и родителями может в период полового созревания, когда дочь или сын впервые сталкиваются со всей силой своей сексуальности, может непроизвольно перерастать в инцестуальные отношения. Нужно знать об этом, вовремя изменить формат любви и правильно выйти из этих отношений, если они уже начали возникать.СергейЯ тебе про любовь отца и дочери, а ты про инцесты песню поёшь. Ну у тебя и фантазии.оксана оксанане фактЭлина МорозоваОт человека зависит, а не от пола.АИАлена ИвановаМне в подростковом возрасте тоже контролировали мой приход домой и я считаю это правильным!Элина МорозоваА меня и контролировать не надо было. Я всегда знала, что к приходу родителей с работы я должна быть дома с приготовленными уроками..Сергей ЛепеховМама-дебилка и дочка такой же вырастет: как с ней мамаша обходилась - так и со своими детками, руша им будущее, будет поступать...Комментировать
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