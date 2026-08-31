Врач Серова посоветовала при наследственных заболеваниях в семье консультироваться с генетиком до беременности

Врач-генетик Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Анна Серова в беседе с Life.ru рассказала, в каких ситуациях будущим родителям важно проконсультироваться со специалистом до зачатия.
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