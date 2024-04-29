Кино: Фиктивный брак длиною в 47 лет, печальная старость и смерть в хосписе: Вечная любовь Юрия Саранцева

Он сыграл около 130 ролей в кино, правда, главных среди них не набралось и десятка. Но Юрий Саранцев никогда не жаловался на судьбу, даже крохотную роль он старался сделать яркой и запоминающейся, а ещё он занимался дубляжом и озвучиванием, играл на сцене Театра киноактёра.
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