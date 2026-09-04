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В ходе диспансеризации у 28 северян врачи выявили онкологию на ранней стадии

В ходе диспансеризации у 28 северян врачи выявили онкологию на ранней стадии

В Год здоровья на Ямале более 200 тысяч жителей прошли профилактические медицинские обследования. Благодаря своевременной диагностике врачам удалось обнаружить рак на ранних стадиях у десятков пациентов, что значительно повышает их шансы на полное выздоровление, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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