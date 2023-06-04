Четверо мужчин устроили пальбу около школы на Придорожной аллее

Компания развлекалась стрельбой по бутылкам из пневматического пистолета. В субботу, 3 июня, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле школы на Придорожной аллее в Петербурге.
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