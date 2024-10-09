Успешная логистика в эпоху перемен

Генеральный менеджер офиса Группы транспортных компаний «Русмарин» в Петербурге Рустем Салахутдинов рассказал, как изменился логистический мир за последние два года Эпоха глобальных изменений в мире транспортной логистики требует от экспедиторов оперативного реагирования на вызовы времени.