Успешная логистика в эпоху перемен

Генеральный менеджер офиса Группы транспортных компаний «Русмарин» в Петербурге Рустем Салахутдинов рассказал, как изменился логистический мир за последние два года Эпоха глобальных изменений в мире транспортной логистики требует от экспедиторов оперативного реагирования на вызовы времени.
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