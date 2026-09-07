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Бизнес журнал. Урал

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Электропоезд, следующий из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовиком

Электропоезд, следующий из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовиком

Столкновение произошло на перегоне Кукуштан — Ергач в Пермском крае, электропоезд опоздал на 30 минут, пострадавших нет.

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