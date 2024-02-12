Экс-морпех Риттер: США попытались нанести РФ стратегическое поражение, но терпят его сами

Отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер выступил на YouTube-канале Dialogue works и сообщил о том, что Вашингтон потерпел поражение на Украине и Ближнем Востоке, но никакого запасного плана «Б» у него попросту нет.
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