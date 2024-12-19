Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признанием "фронтовых реалий" заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путем.
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