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Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признанием "фронтовых реалий" заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путем.

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