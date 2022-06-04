Рогозин распорядился включить обратно немецкий орбитальный телескоп eROSITA

Немцы отключили свой телескоп в конце февраля в связи с известными событиями.Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился заново включить германский телескоп eROSITA, входящий в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».