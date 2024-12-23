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Белгородская область опустилась в рейтинге регионов

Белгородская область опустилась в рейтинге регионов

Отечественные регионы оценили с точки зрения качества жизни, социально-экономического положения, состояния рынка труда, материального благополучия, научно-технологического развития и приверженности к ЗОЖ, передает «Бел.

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