Белгородская область опустилась в рейтинге регионов

Отечественные регионы оценили с точки зрения качества жизни, социально-экономического положения, состояния рынка труда, материального благополучия, научно-технологического развития и приверженности к ЗОЖ, передает «Бел.
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