Руслан Горбенко требует от Греции безусловной передачи ракет PAC-2

Украина требует от Греции передать ракеты PAC-2 для ПВО Patriot без условий. Депутат Руслан Горбенко утверждает, что Афины настаивают на отказе Киева от атак на греческие танкеры.
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