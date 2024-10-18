ФСБ показала кадры задержания и допроса жительницы Херсонской области в Крыму

Пятница, 18 октября. «Крым 24».В Крыму задержали жительницу Херсонской области за шпионаж на СБУ. Она собирала и передавала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава Вооруженных сил РФ.
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