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ФСБ показала кадры задержания и допроса жительницы Херсонской области в Крыму

ФСБ показала кадры задержания и допроса жительницы Херсонской области в Крыму

Пятница, 18 октября. «Крым 24».В Крыму задержали жительницу Херсонской области за шпионаж на СБУ. Она собирала и передавала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава Вооруженных сил РФ.

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