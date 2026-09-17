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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открыта продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге

Началась продажа билетов на этап Гран-при по фигурному катанию «Золото Урала» в Екатеринбурге. Юниорские соревнования в рамках этапа Гран-при пройдут 4-6 ноября, взрослые – 7-8 ноября.

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