Открыта продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге

Началась продажа билетов на этап Гран-при по фигурному катанию «Золото Урала» в Екатеринбурге. Юниорские соревнования в рамках этапа Гран-при пройдут 4-6 ноября, взрослые – 7-8 ноября.
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