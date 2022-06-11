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Россия выходит из Всемирной туристской организации

Правительство России распорядилось принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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