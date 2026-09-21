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Аргументы и Факты

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Профессор Белявский рассказал, как может выглядеть российская база на Луне

Профессор Белявский рассказал, как может выглядеть российская база на Луне

Будущая лунная база может состоять из трёх защищённых грунтом модулей и быть рассчитана на экипаж из трёх человек, рассказал «Вечерней Москве» профессор МАИ Александр Белявский.

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