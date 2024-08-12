Из Екатеринбурга осенью откроются прямые рейсы в Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из екатеринбургского Кольцово в индийский штат Гоа. Самолеты на популярный туристический курорт будут летать три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям.
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