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Новости Липецка

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Спасатели Липецка попросили проверить выходы в ТРЦ

Спасатели Липецка попросили проверить выходы в ТРЦ

Спасатели Липецка предупредили о штрафах до 500 тыс. руб. за загромождение эвакуационных выходов в торговых центрах.

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