Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в действии: сколько дорожного полотна в России отремонтировано за 2024 год?

По итогам прошлого года, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели свыше 920 участков дорог к детским образовательным и досуговым учреждениям, обновили порядка 650 объектов, ведущих к медучреждениям.
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