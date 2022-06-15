Какие зарплаты были в СССР в пересчёте на современные рубли

Вспоминая эпоху СССР, многие говорят о дефиците, но при этом утверждают, что «денег на все хватало». Давайте попробуем вооружиться калькулятором, информацией о курсах валют и сделать небольшой расчет, чтобы убедиться: так ли это? И сколько составит зарплата советского трудящегося в переводе на современные деньги?Сравнение по деньгамКонечно, наше сравнение будет несколько условным, так как считать будем не весь период, а, например, на начало 1980-х, которые еще не так далеки в памяти многих ныне живущих.