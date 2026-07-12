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Месси обновил рекорд по голевым передачам на чемпионатах мира – 10. Все ассисты – разным игрокам

Алексис Мак Аллистер забил в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 Аргентина – Швейцария после паса  Лионеля Месси .

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