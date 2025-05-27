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Багреева: 96% расходов Москвы направлено на проекты устойчивого развития

Багреева: 96% расходов Москвы направлено на проекты устойчивого развития

Правительство Москвы опубликовало отчет об устойчивом развития столицы по итогам прошлого года. В нем отражены главные результаты и достижения города в сфере устойчивого развития, позиции столицы в различных рейтингах устойчивости, приоритеты госпрограмм и лежащие в основе развития столицы как устойчивого мегаполиса принципы, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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