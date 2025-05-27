Кремль пригрозил Киеву ответом на атаки дронов: «Будете получать»

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин четко обозначил свою позицию по поводу атак беспилотных летательных аппаратов на территорию России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии