Стал известен состав участников "Голубого огонька 2024": Орбакайте об этом может только мечтать

"Комсомольской правде" стали известны ведущие новогоднего "Голубого огонька""Комсомольской правде" стало известно, что в минувшие выходные в России закончили снимать новогодний "Голубой огонёк", который традиционно выходит на телеканале "Россия".
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