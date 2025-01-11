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Мода и Шоу-бизнес

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  • Евгений Мальчевский
    Так в чем проблема ? Ну не смотрите. Кто вообще сейчас кроме пенсионеров телевизор смотрит ? Есть инет, есть торренты...Была звездой, теп...
  • Сергей Семенов
    Так сейчас почти всё ТВ такое. Когда смотришь на это возникает ощущение целенаправленных действий. Никто не задумывал...Была звездой, теп...
  • Евгений Мальчевский
    Вот народ вас бомбит. Вас чего, в детстве сильно обижали ?Была звездой, теп...

Николай Басков показал, чем закончился его конфликт с фониатром на шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Правильно, что послал этого вруна»

Николай Басков показал, чем закончился его конфликт с фониатром на шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Правильно, что послал этого вруна»

В конце ноября на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» разгорелся скандал. На защиту конкурсантки Арпи Апкарян от предвзятого судейства фониатра Льва Рудина в тот злополучный день встал и ведущий проекта Николай Басков.

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