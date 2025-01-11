Николай Басков показал, чем закончился его конфликт с фониатром на шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Правильно, что послал этого вруна»

В конце ноября на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» разгорелся скандал. На защиту конкурсантки Арпи Апкарян от предвзятого судейства фониатра Льва Рудина в тот злополучный день встал и ведущий проекта Николай Басков.
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