РПЦ проверит условия содержания детей-сирот в смоленском православном детдоме

В учреждении находятся 11 детей Русская православная церковь (РПЦ) приступила к мониторингу церковных детских домов, приютов и детей, которые остались без попечения родителей или оказались в трудной жизненной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии