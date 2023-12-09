Котопёс недели: возьми из приюта игривого кота Лисёнка или любвеобильного пса Гарри

Два классных питомца ждут встречи со своими людьми. Прежде чем мы расскажем тебе о героях легендарной рубрики «Котопёс» нынешней недели, хотим поделиться с тобой тайным важным знанием: животные из приюта — самые лучшие.
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