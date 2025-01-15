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Царьград

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Крещенские купания в Тюмени: новые локации на реке Туре и озере Липовом

Крещенские купания в Тюмени: новые локации на реке Туре и озере Липовом

В Тюмени будут организованы крещенские купания у Свято-Троицкого монастыря на реке Туре и на озере Липовом.

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