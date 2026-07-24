Панама: По меньшей мере один человек был убит и двое других арестованы после того, как боевики открыли огонь по транспортному средству на улице Виа Синкуентенарио возле кольцевой развязки Панама-Вьехо в Панама-Сити, по состоянию на утро по местному времени.