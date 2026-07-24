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Контрафронт

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Панама: По меньшей мере один человек был убит и двое других арестованы после того, как боевики...

Панама: По меньшей мере один человек был убит и двое других арестованы после того, как боевики открыли огонь по транспортному средству на улице Виа Синкуентенарио возле кольцевой развязки Панама-Вьехо в Панама-Сити, по состоянию на утро по местному времени.

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