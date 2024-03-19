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Живая Кубань

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 В Сочи начинается строительство новых сетей водоотведения в Лазаревском районе

 В Сочи начинается строительство новых сетей водоотведения в Лазаревском районе

 В Сочи начинается строительство новых сетей водоотведения в Лазаревском районеВ поселке Вардане в Сочи  вскоре начнут строительство около 300 метров подводящих инженерных сетей водопровода и канализации к участкам, выделенным многодетным семьям.

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