 В Сочи начинается строительство новых сетей водоотведения в Лазаревском районе

В Сочи начинается строительство новых сетей водоотведения в Лазаревском районеВ поселке Вардане в Сочи вскоре начнут строительство около 300 метров подводящих инженерных сетей водопровода и канализации к участкам, выделенным многодетным семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии