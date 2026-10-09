‼️🇺🇦⚡️ На Украине увеличили продолжительность отключений света ▪️«Укрэнерго» ухудшило прогноз на сегодня: если вчера ожидались ограничения до двух очередей, то теперь предупреждают об отключениях до 2,5 очередей одновременно.