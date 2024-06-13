В Московском и Петроградском районах Петербурга на месяц перекрыли дороги

Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, с 14 июня в Московском и Петроградском районах Северной столицы вводится временное ограничение движения транспорта из-за ремонта городских коммуникаций.
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