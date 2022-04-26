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Боррель указал на необходимость реорганизации отношений России и Евросоюза

MFA Russia/via Globallookpress.com Евросоюзу и России необходимо реорганизовать двусторонние отношения, несмотря на то, что процесс будет трудным и долгим.

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