Боррель указал на необходимость реорганизации отношений России и Евросоюза

MFA Russia/via Globallookpress.com Евросоюзу и России необходимо реорганизовать двусторонние отношения, несмотря на то, что процесс будет трудным и долгим.
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