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Тимати заплатил рекордный утильсбор за Bugatti W16 Mistral

Тимати заплатил рекордный утильсбор за Bugatti W16 Mistral

Рэпер Тимати внес 244 млн рублей утилизационного сбора за Bugatti W16 Mistral - рекорд для России .

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