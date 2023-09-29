В ЛНР указали на проблемы с поставками боеприпасов и провизии у ВСУ

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 29 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с поставками боеприпасов, провизии и медикаментов для своих подразделений восточнее Оскольского водохранилища на купянском направлении.