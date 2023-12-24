Дела дачника: лунный календарь на январь, февраль, март, апрель для посадки однолетних цветов на рассаду в 2024 году Ирэн ОрлонскаяЛунный календарь может быть полезным инструментом в определении благоприятных и неблагоприятных дней для посадки однолетних цветов на рассаду.