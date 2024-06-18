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"Засилье мигрантов, что и не передать словами": Реальные причины ЧП в ростовском СИЗО. Виновные оказались "на воле" – военкор

"Засилье мигрантов, что и не передать словами": Реальные причины ЧП в ростовском СИЗО. Виновные оказались "на воле" – военкор

Захват заложников в ростовском следственном изоляторе поднял множество важных вопросов. Выяснились главные проблемы – реальные причины ЧП, которое произошло на днях в СИЗО-1.

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