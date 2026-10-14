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Царьград

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ФБР опровергло прибытие Кэша Пателя в Россию 14 октября

ФБР опровергло прибытие Кэша Пателя в Россию 14 октября

ФБР опровергло информацию о визите директора Кэша Пателя в Россию 14 октября. По данным FBI Rapid Response, Патель находился в Университете Либерти на мероприятии правоохранителей.

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