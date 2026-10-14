ФБР опровергло информацию о визите директора Кэша Пателя в Россию 14 октября. По данным FBI Rapid Response, Патель находился в Университете Либерти на мероприятии правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надежда Бабкина и...
- Путин поставил Зе...
- Путин поставил Зе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым