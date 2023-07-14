Ярославский Вестник

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Собянин рассказал, как «Московская техническая школа» усиливает технологический суверенитет России

Собянин рассказал, как «Московская техническая школа» усиливает технологический суверенитет России

Обучение прошли более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий В пятницу, 14 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что за 2,5 года в «Московской технической школе» («МТШ») прошли обучение более 1,2 тыс.

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