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Бывший спикер Рады отказался считать себя лохом из-за Зеленского

Бывший спикер Рады отказался считать себя лохом из-за Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу «Украина 24», что отказывается считать себя лохом из-за поддержки, которую он получил от президента страны Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

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