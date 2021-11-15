Бывший спикер Рады отказался считать себя лохом из-за Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу «Украина 24», что отказывается считать себя лохом из-за поддержки, которую он получил от президента страны Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.
Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу «Украина 24», что отказывается считать себя лохом из-за поддержки, которую он получил от президента страны Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.
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