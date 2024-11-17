В ударах были задействованы: - до 20 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160М и Ту-22М3 ВКС России с ракетами Х-101 и Х-22/32; - не менее 4 МиГ-31К с аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал"; - боевые корабли Черноморского флота с крылатыми ракетами 3М14Т "Калибр" и 3М22 "Циркон"; - расчёты ОТРК "Искандер-М" и береговых ракетных комплексов "Бастион" с квазибаллистическими ракетами 9М723-1, крылатыми 9М728(Р-500) и 2-маховыми КР 3М55М "Оникс-М".