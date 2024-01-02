"Умная" гирлянда взбунтовалась и подставила украинским лозунгом российскую семью

1 января СМИ сообщили, что на семью из Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС РФ. У них на балконе светилась гирлянда с надписью "Слава Украине" на украинском языке "Умная" гирлянда взбунтовалась и прославила Украину, подведя своего хозяина под статью.