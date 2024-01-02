1 января СМИ сообщили, что на семью из Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС РФ. У них на балконе светилась гирлянда с надписью "Слава Украине" на украинском языке "Умная" гирлянда взбунтовалась и прославила Украину, подведя своего хозяина под статью.
"Умная" гирлянда взбунтовалась и подставила украинским лозунгом российскую семью
Комментарии
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Алина Белова
Сколько тупых безголовый окраинцев, которые не могут понять, что они пушечное мясо для защиты интересов пиндосов. Сами желают уничтожения своего народа при том способствуют уничтожению. Как страна, окраина прекратит своё существование.
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1 д.
ГД
Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
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1 д.
Гарий Щерба
ДЕШЕВКУ ПРОГОНЯЕТ как будто вокруг ВСЕ ТУПЫЕ , ПАСКУДА ...!!!
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1 д.
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