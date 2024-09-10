Журнал Forbes опубликовал карту стоимости природных богатств Украины и части России

Спустя более чем два года с начала российской СВО на Украине западные СМИ начинают понемногу признавать, что истинной причиной столь глубокой вовлеченности США и их союзников в конфликт является вовсе не желание отстоять так называемые демократические ценности или территориальную целостность Украины, а банальное желание завладеть природными ресурсами, которыми богата эта страна.