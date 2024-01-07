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События 2023 года на спутниковых снимках

События 2023 года на спутниковых снимках

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах / © Maxar Technologies  Уничтоженные самолеты в аэропорту Хартума (Судан) / © Maxar Technologies  Военный парад в Пхеньяне (КНДР) / © Maxar Technologies  Последствия землетрясения в Турции / © Maxar Technologies  Люди эвакуируются из сектора Газа / © Maxar Technologies  Лесной пожар на острове Родос (Греция) / © Maxar Technologies  Последствия торнадо, прошедшего через город Винн (США) / © Maxar Technologies  Последствия наводнения в ливийском городе Дерна / © Maxar Technologies Разрушения, причиненные ураганом, обрушившимся на Акапулько (Мексика) / © Maxar Technologies  .

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