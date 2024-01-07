События 2023 года на спутниковых снимках

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах / © Maxar Technologies Уничтоженные самолеты в аэропорту Хартума (Судан) / © Maxar Technologies Военный парад в Пхеньяне (КНДР) / © Maxar Technologies Последствия землетрясения в Турции / © Maxar Technologies Люди эвакуируются из сектора Газа / © Maxar Technologies Лесной пожар на острове Родос (Греция) / © Maxar Technologies Последствия торнадо, прошедшего через город Винн (США) / © Maxar Technologies Последствия наводнения в ливийском городе Дерна / © Maxar Technologies Разрушения, причиненные ураганом, обрушившимся на Акапулько (Мексика) / © Maxar Technologies .