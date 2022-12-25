Чукотский холодильник. Житель тундры заморозил в бочке воду, а лед превратил в морозилку для еды

На севере до сих пор пользуются технологиями, созданными еще века назад. Житель тундры продемонстрировал, как устроен настоящий чукотский холодильник: заморозил воду в бочке для формирования корпуса, а из льда сделал надежную морозилку для еды.
На севере до сих пор пользуются технологиями, созданными еще века назад. Житель тундры продемонстрировал, как устроен настоящий чукотский холодильник: заморозил воду в бочке для формирования корпуса, а из льда сделал надежную морозилку для еды.
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